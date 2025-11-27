El Estado

Majalca registra la temperatura más baja de Chihuahua con -4.4°C

Este jueves, la localidad de Majalca, en el municipio de Chihuahua, registró la temperatura más baja del estado, con -4.4 grados centígrados, según reportes meteorológicos.

Otras localidades también presentaron bajas temperaturas: El Vergel alcanzó -4.1°C; San Juanito, -3°C; Temósachic, -2.7°C; Guachochi, -1.8°C; Creel, -1.4°C; y Madera, -0.9°C. En Chinatú se reportaron 0°C, Ahumada 0.2°C, Janos 0.4°C y Cuauhtémoc 1°C. En el resto de los municipios, las temperaturas fueron superiores a los 2°C.

El Servicio Meteorológico informó que el frente frío número 16, junto con un canal de baja presión, favorecerá temperaturas muy frías en la zona serrana, con posibles heladas en partes de la sierra.

Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas rurales y altas montañas, donde las bajas temperaturas pueden afectar la salud y la actividad agrícola.

Pensión Bienestar 2026: estiman aumento a 6,430 pesos para adultos mayores

