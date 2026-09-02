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Miércoles 2 de septiembre de 2026

Manque Granados cuestiona Segundo Informe de Sheinbaum; señala alza en canasta básica y falta de medicamentos

Ciudad de México.- La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, cuestionó los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, al considerar que las cifras oficiales contrastan con la situación que enfrentan las familias mexicanas en economía, salud y seguridad social.

Durante el inicio del periodo ordinario en la Cámara de Diputados, Granados señaló que más de la mitad de los trabajadores carecen de seguridad social, aguinaldo y otras prestaciones, pese a los indicadores de empleo destacados por el Gobierno Federal.

En materia económica, sostuvo que la canasta básica continúa encareciéndose, afectando directamente el ingreso de los hogares. En salud, advirtió que persisten faltantes de medicamentos, recetas incompletas y tiempos de espera para tratamientos y cirugías.

“Datos, no opiniones”, enfatizó la legisladora por el Distrito 6 de Chihuahua capital, al señalar que los resultados gubernamentales deben contrastarse con las condiciones que viven diariamente los ciudadanos.

Granados aseguró que durante el último año de la Legislatura continuará defendiendo desde la Cámara de Diputados los temas relacionados con la economía familiar, salud y calidad de vida de los chihuahuenses.

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