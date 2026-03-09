Manque Granados dialoga con economistas de Chihuahua sobre retos económicos y reformas legislativas

Lunes 9 de marzo de 2026

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, sostuvo un encuentro con integrantes del Colegio de Economistas de Chihuahua A.C., donde abordó la situación económica, social y política del país y los desafíos derivados de las recientes reformas legislativas.

Durante la reunión, la legisladora destacó la importancia de mantener espacios de intercambio entre representantes populares, académicos y especialistas, con el fin de fortalecer el análisis público y promover una ciudadanía informada sobre las decisiones que impactan al país. “Más allá del debate político, lo que necesitamos es una sociedad consciente de lo que está ocurriendo en México”, afirmó.

Granados abordó reformas impulsadas por la mayoría oficialista, como la reforma al Poder Judicial, la eliminación de organismos autónomos y la reforma electoral, las cuales, según su perspectiva, generan incertidumbre jurídica y afectan la competitividad del país como destino de inversión.

En materia económica, subrayó la necesidad de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al considerarlas clave para el empleo, el desarrollo de talento y el fortalecimiento de las cadenas productivas. “Si no apoyamos a las Mipymes, será muy difícil impulsar el crecimiento regional”, señaló.

Finalmente, la legisladora reconoció a Chihuahua por su coordinación entre sectores productivos, academia y gobierno, que ha permitido impulsar proyectos estratégicos y consolidar la posición económica del estado. Agradeció la invitación del presidente del Colegio de Economistas, Pedro Rafael Ávila Cota, y la hospitalidad del rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Kamel Athié, reiterando su disposición a continuar el diálogo con especialistas y ciudadanos interesados en el desarrollo del estado y del país.