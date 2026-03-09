El Estado

12.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Manque Granados dialoga con economistas de Chihuahua sobre retos económicos y reformas legislativas

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, sostuvo un encuentro con integrantes del Colegio de Economistas de Chihuahua A.C., donde abordó la situación económica, social y política del país y los desafíos derivados de las recientes reformas legislativas.

Durante la reunión, la legisladora destacó la importancia de mantener espacios de intercambio entre representantes populares, académicos y especialistas, con el fin de fortalecer el análisis público y promover una ciudadanía informada sobre las decisiones que impactan al país. “Más allá del debate político, lo que necesitamos es una sociedad consciente de lo que está ocurriendo en México”, afirmó.

Granados abordó reformas impulsadas por la mayoría oficialista, como la reforma al Poder Judicial, la eliminación de organismos autónomos y la reforma electoral, las cuales, según su perspectiva, generan incertidumbre jurídica y afectan la competitividad del país como destino de inversión.

En materia económica, subrayó la necesidad de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al considerarlas clave para el empleo, el desarrollo de talento y el fortalecimiento de las cadenas productivas. “Si no apoyamos a las Mipymes, será muy difícil impulsar el crecimiento regional”, señaló.

Finalmente, la legisladora reconoció a Chihuahua por su coordinación entre sectores productivos, academia y gobierno, que ha permitido impulsar proyectos estratégicos y consolidar la posición económica del estado. Agradeció la invitación del presidente del Colegio de Economistas, Pedro Rafael Ávila Cota, y la hospitalidad del rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Kamel Athié, reiterando su disposición a continuar el diálogo con especialistas y ciudadanos interesados en el desarrollo del estado y del país.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua

Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio

Precio promedio de la gasolina regular se mantiene en 23.54 pesos por litro
Marco Antonio Bonilla presenta avances de Chihuahua en la Mexico Conference 2026
Ocho detenidos por intentar generar violencia durante la marcha del 8 de marzo
¿Es feriado el 9 de marzo en México? Esto dice la ley y la iniciativa “Un Día Sin Nosotras”
Hallan en España un hueso que podría vincularse con los elefantes de guerra de Aníbal
Meta planea integrar reconocimiento facial en sus lentes inteligentes
Realiza Gobernación del Estado 321 inspecciones y clausura 9 establecimientos durante la última semana
Ataque de EE. UU. contra embarcación en el Pacífico deja seis muertos y reaviva críticas legales

Municipios

Más Noticias

Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio
Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio
México y Estados Unidos reavivan la rivalidad en el Clásico Mundial 2026