México

21.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Mantendrá Paquete Económico 2026 finanzas responsables: Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, adelantó que el proyecto de Paquete Económico para 2026, considera un alza en el gasto, pero con un crecimiento moderado de las finanzas, para mantener la trayectoria actual de las mismas, buscando ser responsables.

Eso fue lo que el titular de la SHCPdijo a legisladores de Morena, infatizante que buscan una "trayectoria sostenible de la deuda y con márgenes de maniobra que garanticen la confianza para quienes apuestan por nuestro país".

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez, adelantó que se pretende que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 supere los 9.2 billones de que se asignaron a este año.

Más de un billón de pesos son destinados a programas del "desarrollo y bienestar social".

Es de mencionar que en 2026 esperan que la pensión a mujeres se extienda al rango de 60 años en adelante, cuando actualmente es de 64 años.

Esperan reducir el déficit al 3.5% del PIB, lo que considera como factible alcanzar y generaría certeza a inversionistas, mientras que asegura que en 2026, los impuestos no incrementarían, "pero sí habrá una fuerte lucha por mayor eficiencia, que es lo que ha permitido aumentar la recaudación".

Dejó entrever que estudian una posible reforma al IEPS en bebidas alcohólicas, para fortalecer el sistema de salud, en un esquema que no incremente las tasas. Esto quiere decir que en lugar de aumentar el IEPS en sí, aumentarían las bebidas alcohólicas que están sujetas a este impuesto.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Con la Qualy; Arranca hoy Torneo Internacional de tenis ITF J30 en Britania Chihuahua

El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. El segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre

Regreso del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado

Construirá empresa planta geotérmica en Celaya; Gobierno otorga concesión
Inicia Estado rehabilitación de la red de drenaje en Delicias
Marco Bonilla destaca apertura y colaboración con Gobierno Federal tras informe de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum destaca obras en Chihuahua durante su Primer Informe de Gobierno
Promueven el autoempleo con venta de productos de la Escuela de Artes y Oficios y Casa de los Abuelos
Municipio realiza 299 inspecciones a negocios; clausura cuatro establecimientos por diversas irregularidades
Morena se niega a ceder presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro
SCJN publica foto oficial de sus nuevos nueve ministros; Hugo Ortiz Aguilar porta toga decorada

Municipios

Más Noticias

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado
Regreso a clases provoca congestión vehicular en el Periférico de la Juventud
Completo respaldo a Memo Ramírez, expresa Grupo Parlamentario del PRI