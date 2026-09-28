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Lunes 28 de septiembre de 2026

Mantiene Protección Civil alerta amarilla ante efectos asociados al huracán Polo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias y viento fuerte previsto para las próximas horas, derivado de los efectos ocasionados por el huracán Polo, el ingreso de humedad y el paso de un frente frío.

El titular de la CEPC, Luis Corral Torresdey, dijo que permanece la vigilancia y la colaboración con las autoridades municipales, para fortalecer las acciones preventivas ante posibles afectaciones.

Ildelfonso Díaz, meteorólogo de la dependencia, informó que para hoy se prevén acumulados de hasta 75 milímetros y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en los municipios de Ocampo, Ascensión, Janos y Juárez.

Además se pronostican lluvias de aisladas a dispersas y de dispersas a moderadas con chubascos en las regiones noroeste, occidente, suroeste, centro y centro-sur.

En Casas Grandes se pronostican acumulados de 28 a 75 milímetros, lo que podría generar inundaciones en algunos sectores.

Las condiciones podrían intensificarse este martes, con lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en Ascensión, Casas Grandes, Chínipas, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera, Moris, Nuevo Casas Grandes y Uruachi.

Jorge Medrano, del área operativa de la CEPC, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar calles, arroyos, ríos o zonas inundadas con corriente de agua, ya sea a pie o en vehículo, así como conducir con precaución y reducir la velocidad durante las lluvias.

Recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios y estructuras que pudieran representar algún riesgo.

La CEPC mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la evolución del sistema desde la Torre Centinela, en coordinación con las autoridades municipales y las instancias que integran el Sistema Estatal de Protección Civil.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades, particularmente en las zonas con antecedentes de inundaciones.

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