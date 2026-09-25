Mantiene Protección Civil vigilancia ante pronóstico de lluvias durante el fin de semana

Viernes 25 de septiembre de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana continuarán las lluvias en diversas regiones de Chihuahua, por lo que se mantendrá un operativo de vigilancia permanente para atender posibles riesgos y afectaciones.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo, derivado de la interacción de inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, asociado al monzón mexicano.

Asimismo, se continuará con el monitoreo de la evolución y trayectoria del ciclón tropical “Polo”, ante su posible influencia en el ingreso de humedad a Chihuahua.

Para esta tarde se pronostican lluvias de fuertes a puntualmente muy fuertes, con acumulados pluviales de entre 50.1 a 75 milímetros (mm), en partes de las zonas centro y noreste, principalmente en Rosales y Ahumada.

También se anticipan precipitaciones de 25.1 a 50 mm en Balleza, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Saucillo y Manuel Benavides, además de chubascos y lluvias dispersas en otras regiones.

El sábado persistirán las condiciones para lluvias, principalmente en las zonas oeste, suroeste, centro y sur.

En municipios como Guerrero, Carichí, Guachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo, Balleza, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez, Satevó, El Tule, Huejotitán y Chihuahua (Majalca), las precipitaciones serán de 25.1 a 50 mm.

Para el domingo el sistema “Polo” y su influencia generarán acumulados de 25.1 a 50 milímetros en las zonas oeste y centro.

La CEPC dará seguimiento a las actualizaciones de los pronósticos, debido a que estas condiciones podrían modificarse conforme avance la tormenta.

En cuanto al viento, este viernes y sábado se esperan rachas superiores a 45 kilómetros por hora en sectores de las zonas sureste y noreste, mientras que el domingo superarían los 35 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y 36 grados centígrados, con los valores más elevados en Chínipas y Ojinaga.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.