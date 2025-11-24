Mantiene SSPE implementación del programa Chihuahua Se Pinta Seguro con resultados integrales

Lunes 24 de noviembre de 2025

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad y consolidar entornos viales seguros en la capital, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, presentó los resultados obtenidos durante la semana del 17 al 23 de noviembre de 2025 dentro del programa Chihuahua Se Pinta Seguro.

Durante este periodo, el Programa Escolar de Educación Vial atendió a 1,313 personas mediante 3 brigadas escolares, realizó 2 pláticas de educación vial, 2 funciones de teatro guiñol y 2 sesiones del programa Jóvenes por una Movilidad Segura.

Entre los asistentes se registraron docentes, madres y padres de familia, niñas y niños, así como jóvenes.

Además, la Unidad Móvil de Licencias continúa con los trabajos para acercar los trámites a la ciudadanía, por lo que realizó 2 intervenciones en espacios públicos, con trámites en Plaza Sendero y el Parque Central en la capital.

En materia de ingeniería vial, el área de pintura reportó durante la semana la aplicación de 489.5 m², 100 metros lineales, 11 pasos peatonales, 23 líneas de frenado, 15 leyendas de alto, un cajón de discapacidad, cuatro flechas al piso, tres señalamientos, 154 boyas, dos isletas achuradas, además de intervenciones en 5 escuelas y 10 cruceros.

El acumulado anual incluye más de 4,400 m² intervenidos, 6,065 metros lineales y 170 pasos peatonales.

El área de semáforos realizó 347 sincronías manuales, atendió 15 fallas, revisó y limpió 8 controladores; registró dos semáforos vehiculares y once peatonales fuera de servicio.

Se documentaron dos actos de vandalismo que provocaron apagones en cruceros y un choque derivado del corte de cable. Además, se instaló un cabezal principal y auxiliar en el cruce de avenida Carranza y Libertad como prototipo en evaluación.

La SSPE continuará implementando acciones permanentes de movilidad segura en la capital, reforzando la educación vial, la infraestructura y los servicios a la ciudadanía, en cumplimiento a la instrucción del secretario Gilberto Loya, reiterando que con seguridad damos resultados.