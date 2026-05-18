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Lunes 18 de mayo de 2026

Mantiene SSPE operativos permanentes en el estado; Gilberto Loya destaca detención de 77 presuntos delincuentes en una semana

Como parte de las estrategias permanentes de seguridad implementadas en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que del 11 al 16 de mayo fueron detenidas 77 personas presuntamente relacionadas con diversos delitos, de las cuales 71 corresponden al fuero común y 6 al fuero federal.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó que estos resultados forman parte del trabajo coordinado entre corporaciones estatales, federales y municipales para fortalecer la paz y la seguridad en Chihuahua.

En materia de aseguramiento vehicular, la SSPE logró recuperar 9 automóviles con reporte de robo, además de asegurar 20 vehículos involucrados en actividades delictivas.

Asimismo, durante este periodo fueron aseguradas 9 armas de fuego, 977 municiones, 36 cargadores y 2 artefactos explosivos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En el combate al narcomenudeo, la corporación estatal informó el aseguramiento de 68 dosis de cocaína, 2 mil 255 dosis de cristal y 2.6 kilogramos de marihuana, equivalentes a más de mil dosis, generando una afectación económica superior a los 260 mil pesos para los grupos criminales.

Gilberto Loya reiteró que la SSPE continuará trabajando de manera permanente y coordinada en todo el estado para inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses.

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