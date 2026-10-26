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Lunes 26 de octubre de 2026

Mantiene SSPE presencia permanente para reducción de accidentes viales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que durante la semana del 19 al 25 de octubre se implementaron diversas acciones en materia de seguridad vial, entre las que destacan el operativo de revisión de motocicletas, el operativo radar y el operativo contra vehículos carrerosos.

La SSPE señaló la importancia de estos operativos para disuadir conductas de conducción riesgosa que pongan en peligro a la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte, en dicho periodo se registraron 210 accidentes viales, de los cuales 61 personas resultaron lesionadas y una más perdió la vida.

Asimismo, fueron remitidas 29 personas por conducir en estado de ebriedad, al ser detectadas manejando de manera inadecuada y poniendo en riesgo a la población.

A través de la Policía Vial, se consignó a un total de 16 personas por la comisión de faltas administrativas y/o delitos.

En esta misma semana, se contabilizaron daños materiales por aproximadamente 8 millones 163 mil 700 pesos, derivados únicamente de incidentes viales.

Por lo anterior, la SSPE encabezada por Luis Aguirre exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los señalamientos y los límites de velocidad, así como manejar de manera empática con otros conductores y peatones.

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