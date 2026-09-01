Mantiene Sindicatura supervisión permanente en colonias de Chihuahua

Martes 1ro de septiembre de 2026

La Síndica municipal Olivia Franco destacó el trabajo permanente de supervisión que realiza la Sindicatura desde el inicio de la administración, luego de que personal de la Coordinación Ciudadana de la Sindicatura recorriera la colonia Genaro Vázquez como parte del programa Sindicatura en tu Colonia.

Franco señaló que estos recorridos permiten mantener presencia constante en las colonias, escuchar directamente a la ciudadanía y verificar las condiciones en las que se prestan los diferentes servicios municipales.

“Desde el inicio de la administración hemos mantenido un trabajo constante en las colonias. Nuestro personal sale a territorio para escuchar a las y los vecinos, revisar los servicios y, cuando encontramos alguna situación, reportarla y darle seguimiento hasta su atención”, expresó Olivia Franco.

Durante la visita a Genaro Vázquez se verificó que la recolección de basura se realiza los lunes, miércoles y viernes, sin reportes. En alumbrado público se detectaron un par de luminarias que requieren ser reportadas, mientras que vecinos señalaron que existe presencia frecuente de unidades de seguridad pública.

El personal de la Sindicatura también supervisó el Parque Genaro Vázquez, donde se detectaron observaciones que serán canalizadas a las áreas correspondientes para su atención.

La Síndica resaltó que Sindicatura en tu Colonia permite fortalecer la vigilancia de los servicios públicos desde territorio y mantener un seguimiento cercano a las necesidades de cada sector.

“La supervisión no termina con una visita. Lo importante es documentar lo que encontramos, canalizar las observaciones y darles seguimiento. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día de la administración”, puntualizó Franc