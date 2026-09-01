El Estado

32.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 1ro de septiembre de 2026

Mantiene Sindicatura supervisión permanente en colonias de Chihuahua

La Síndica municipal Olivia Franco destacó el trabajo permanente de supervisión que realiza la Sindicatura desde el inicio de la administración, luego de que personal de la Coordinación Ciudadana de la Sindicatura recorriera la colonia Genaro Vázquez como parte del programa Sindicatura en tu Colonia.

Franco señaló que estos recorridos permiten mantener presencia constante en las colonias, escuchar directamente a la ciudadanía y verificar las condiciones en las que se prestan los diferentes servicios municipales.

“Desde el inicio de la administración hemos mantenido un trabajo constante en las colonias. Nuestro personal sale a territorio para escuchar a las y los vecinos, revisar los servicios y, cuando encontramos alguna situación, reportarla y darle seguimiento hasta su atención”, expresó Olivia Franco.

Durante la visita a Genaro Vázquez se verificó que la recolección de basura se realiza los lunes, miércoles y viernes, sin reportes. En alumbrado público se detectaron un par de luminarias que requieren ser reportadas, mientras que vecinos señalaron que existe presencia frecuente de unidades de seguridad pública.

El personal de la Sindicatura también supervisó el Parque Genaro Vázquez, donde se detectaron observaciones que serán canalizadas a las áreas correspondientes para su atención.

La Síndica resaltó que Sindicatura en tu Colonia permite fortalecer la vigilancia de los servicios públicos desde territorio y mantener un seguimiento cercano a las necesidades de cada sector.

“La supervisión no termina con una visita. Lo importante es documentar lo que encontramos, canalizar las observaciones y darles seguimiento. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día de la administración”, puntualizó Franc

Alegan inimputabilidad en homicida drogrado

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Buscan a dos hermanos sonorenses desaparecidos en Chihuahua

Reportan abatido al “R5”, jefe de sicarios de Cárteles Unidos en Michoacán

Dejan inundaciones dos muertos y al menos 14 desaparecidos en el Gran Cañón

Higinio Martínez asume presidencia del Senado para tercer año de la LXVI Legislatura
Boletos para Tito Double P en Chihuahua llegan hasta los 5 mil pesos
Entrega Marco Bonilla renovada cancha de fútbol en la colonia Revolución
Mega apagón afecta cuatro estados del sureste; CFE restablece servicio tras siete horas
Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo para estabilizar precios de combustibles
Con Mi Bolsa Escolar Marco Bonilla cumple con la educación: Regidora Myrna Monge
Buscan a dos hermanos sonorenses desaparecidos en Chihuahua
Reportan abatido al “R5”, jefe de sicarios de Cárteles Unidos en Michoacán

Municipios

Más Noticias

Dejan inundaciones dos muertos y al menos 14 desaparecidos en el Gran Cañón
Llama Morena Chihuahua a evitar confrontaciones ante próxima definición de candidatura
Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes define temas prioritarios para mejorar su entorno: Isela Martínez