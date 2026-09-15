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Martes 15 de septiembre de 2026

Mantienen búsqueda de Marcos Alfredo Chávez, desaparecido en Parral desde 2018

La Fiscalía General del Estado mantiene activa la búsqueda de Marcos Alfredo Chávez Mariscal, quien fue visto por última vez el 27 de noviembre de 2018 en Hidalgo del Parral.

La denuncia por su desaparición fue presentada dos días después, el 29 de noviembre, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Al momento de desaparecer tenía 46 años. Mide aproximadamente 1.64 metros, pesa cerca de 70 kilogramos, es de tez blanca, complexión delgada, cabello entrecano y corto, ojos verdes y rostro alargado.

Como señas particulares, tiene varios tatuajes: las letras “A” y “B” en el brazo derecho, la leyenda “Rebeldes17” en el brazo izquierdo y el nombre “Jatziri” en el pecho. También presenta una cicatriz en el brazo derecho y características dentales particulares.

El día de su desaparición vestía una chamarra negra, tenis azules con negro y posiblemente pantalón de mezclilla azul marino. Además, acostumbraba utilizar cachucha y lentes de sol.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. Los datos pueden proporcionarse al 911, al 089 de denuncia anónima o directamente ante la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.

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