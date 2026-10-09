Mantienen cerrado un carril en Teófilo Borunda y Universidad por trabajos de reparación

Viernes 9 de octubre de 2026

Un carril de circulación en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda y Universidad permanece cerrado debido a trabajos de reparación y retiro de escombros, informó el Gobierno Municipal de Chihuahua.

Las labores se concentran en el punto donde se registró la caída de la barda perimetral del jardín aledaño al puente, lo que dejó acumulación de material en la zona.

Para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones, se colocó cinta preventiva y señalamiento para delimitar el área de trabajo y restringir temporalmente el paso por uno de los carriles.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones y utilizar vías alternas mientras continúan las reparaciones y la limpieza del sector.