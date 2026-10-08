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Jueves 8 de octubre de 2026

Mantienen pronóstico de lluvias, viento y posible granizo en Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este jueves 8 y viernes 9 de octubre continuará la probabilidad de lluvias, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones del estado.

Para este jueves, las precipitaciones más importantes, de 5.1 a 25 milímetros, se esperan en Maguarichi, Bocoyna, Guazapares, Urique, Batopilas y Guachochi.

También se prevén lluvias de menor intensidad en municipios como Ahumada, Gómez Farías, Namiquipa, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Aldama, Delicias, Ojinaga y otros puntos del territorio estatal.

En cuanto al viento, las rachas podrían superar los 45 km/h en Guadalupe, Ascensión y Ojinaga, mientras que en Juárez, Ahumada, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo y Coyame podrían rebasar los 35 km/h.

Para el viernes, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían en Moris, Morelos y Guadalupe y Calvo, con acumulados de entre 5.1 y 25 milímetros.

Además, se esperan precipitaciones aisladas en varios municipios, entre ellos Janos, Casas Grandes, Guerrero, Guachochi, Riva Palacio y Majalca, en el municipio de Chihuahua.

La CEPC recomendó evitar cruzar arroyos, ríos o zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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