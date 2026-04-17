Marcelo Ebrard niega abuso por estancia de su hijo en residencia oficial en Reino Unido

Viernes 17 de abril de 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó haber incurrido en un abuso tras revelarse que su hijo, Marcelo Patrick, residió durante seis meses en la casa oficial de la Embajada de México en Reino Unido en 2021.

Durante ese periodo, Ebrard se desempeñaba como canciller, mientras que la sede diplomática estaba a cargo de Josefa González-Blanco.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte. No usamos ningún recurso indebidamente”, afirmó el funcionario, al justificar que se trató de una decisión motivada por la pandemia de COVID-19 y la preocupación como padre.

Ebrard explicó que fue la propia embajadora quien ofreció alojar a su hijo en la residencia oficial, ubicada en Belgrave Square, con el objetivo de que pudiera realizar estudios durante ese periodo.

De acuerdo con su versión, Marcelo Patrick permaneció aproximadamente seis meses en el inmueble, aunque decidió regresar a México debido a que las clases se impartían de manera virtual.

Sin embargo, reportes del medio El País señalan que durante su estancia, el joven fue atendido por personal de la residencia, incluyendo mayordomo, cocinera y equipo de limpieza, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Además, testimonios citados por el medio apuntan a que la embajadora habría asumido tareas adicionales para supervisar al joven durante su estancia.

El caso ha abierto el debate sobre los límites en el uso de instalaciones diplomáticas y posibles implicaciones éticas en el servicio público.