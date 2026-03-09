Marco Antonio Bonilla presenta avances de Chihuahua en la Mexico Conference 2026

Lunes 9 de marzo de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, participó este fin de semana en la Mexico Conference 2026, celebrada en la Universidad de Harvard, donde compartió las estrategias implementadas en la capital del estado en materia de seguridad, salud, educación y desarrollo urbano.

Durante su intervención, Bonilla Mendoza destacó las acciones que se llevan a cabo para fortalecer la seguridad pública, mejorar la calidad de vida de la población y promover un crecimiento urbano ordenado, así como los proyectos destinados a impulsar la educación y los servicios de salud.

La Mexico Conference es un foro internacional que busca fortalecer los vínculos entre México y Estados Unidos, fomentando el diálogo sobre desarrollo urbano, innovación en políticas públicas e intercambio de experiencias entre líderes, académicos y especialistas.

El alcalde agradeció la invitación y calificó el encuentro como una oportunidad para intercambiar ideas y proyectar soluciones que contribuyan al desarrollo de las ciudades mexicanas, resaltando la importancia de compartir experiencias exitosas a nivel internacional para construir un mejor futuro para Chihuahua y México.