Chihuahua

12.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Marco Antonio Bonilla presenta avances de Chihuahua en la Mexico Conference 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, participó este fin de semana en la Mexico Conference 2026, celebrada en la Universidad de Harvard, donde compartió las estrategias implementadas en la capital del estado en materia de seguridad, salud, educación y desarrollo urbano.

Durante su intervención, Bonilla Mendoza destacó las acciones que se llevan a cabo para fortalecer la seguridad pública, mejorar la calidad de vida de la población y promover un crecimiento urbano ordenado, así como los proyectos destinados a impulsar la educación y los servicios de salud.

La Mexico Conference es un foro internacional que busca fortalecer los vínculos entre México y Estados Unidos, fomentando el diálogo sobre desarrollo urbano, innovación en políticas públicas e intercambio de experiencias entre líderes, académicos y especialistas.

El alcalde agradeció la invitación y calificó el encuentro como una oportunidad para intercambiar ideas y proyectar soluciones que contribuyan al desarrollo de las ciudades mexicanas, resaltando la importancia de compartir experiencias exitosas a nivel internacional para construir un mejor futuro para Chihuahua y México.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua

Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio

Ocho detenidos por intentar generar violencia durante la marcha del 8 de marzo
¿Es feriado el 9 de marzo en México? Esto dice la ley y la iniciativa “Un Día Sin Nosotras”
Hallan en España un hueso que podría vincularse con los elefantes de guerra de Aníbal
Meta planea integrar reconocimiento facial en sus lentes inteligentes
Realiza Gobernación del Estado 321 inspecciones y clausura 9 establecimientos durante la última semana
Ataque de EE. UU. contra embarcación en el Pacífico deja seis muertos y reaviva críticas legales
Ataques a plantas desalinizadoras elevan la preocupación por el agua en Oriente Medio
Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Municipios

Más Noticias

México y Estados Unidos reavivan la rivalidad en el Clásico Mundial 2026
México arrasa a Brasil y logra su primer nocaut en un Clásico Mundial desde 2009
Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE