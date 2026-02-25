Miércoles 25 de febrero de 2026

Marco Antonio Bonilla supervisa nuevas luminarias LED en la colonia Zootecnia

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, recorrió la noche del lunes la colonia Zootecnia para supervisar el funcionamiento de las nuevas luminarias LED instaladas y dialogar con vecinos sobre seguridad y servicios públicos.

Durante la visita, el alcalde verificó personalmente las 68 lámparas recientemente sustituidas con tecnología LED, que beneficiarán directamente a más de 3,200 habitantes con una inversión aproximada de 350 mil pesos.

La colonia Zootecnia se suma así a las más de 730 colonias de la ciudad que ya cuentan con alumbrado público LED, como parte de una estrategia integral para mejorar la iluminación y reforzar la seguridad.

En el recorrido, los vecinos solicitaron atención a diversas necesidades:

Tapiado de una vivienda en abandono.

Instalación de postes de alumbrado en puntos específicos.

Colocación de reductores de velocidad en la calle Avicultura, frente a la primaria Martín Luis Guzmán, para proteger a estudiantes y familias.

El alcalde promovió el uso de aplicaciones digitales como “Marca el Cambio”, para reportar fallas en servicios públicos, y “Yo Segura”, para brindar apoyo inmediato a mujeres en riesgo, reforzando la participación ciudadana y la atención oportuna.

Acompañaron a Bonilla Mendoza el jefe de la Policía Municipal, Julio César Salas González, así como los directores de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín Ruiz, y de Obras Públicas, Carlos Alberto Rivas Martínez, quienes recopilaron las solicitudes de los habitantes para su seguimiento.