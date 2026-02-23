Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

El presidente municipal Marco Bonilla anunció que en el próximo informe de la gobernadora Maru Campos se presentarán proyectos de gran relevancia para la ciudad de Chihuahua, orientados a mejorar la cobertura de servicios y la calidad de vida de sus habitantes.

En materia de seguridad, Bonilla destacó que los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una disminución en delitos como homicidios, robo de vehículos, robo a comercio y robo a casa habitación. Estos resultados se atribuyen a la coordinación entre dependencias y al uso de las plataformas tecnológicas Escudo Chihuahua y Centinela, que operan de manera conjunta.

En infraestructura, agradeció a la gobernadora la inversión realizada en la ciudad, incluyendo la incorporación de nuevos autobuses Bowi y proyectos de agua y drenaje por más de mil millones de pesos, logrando cobertura prácticamente total en suministro y alcantarillado. También se llevaron a cabo obras de mejoramiento de espacios públicos con impacto directo en la población.

Bonilla indicó que los anuncios más relevantes se harán públicos el domingo 1 de marzo y enfatizó que los avances reflejados en los registros oficiales son imparciales y sin motivaciones partidistas.