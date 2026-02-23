El Estado

17.68°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua

El presidente municipal Marco Bonilla anunció que en el próximo informe de la gobernadora Maru Campos se presentarán proyectos de gran relevancia para la ciudad de Chihuahua, orientados a mejorar la cobertura de servicios y la calidad de vida de sus habitantes.

En materia de seguridad, Bonilla destacó que los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una disminución en delitos como homicidios, robo de vehículos, robo a comercio y robo a casa habitación. Estos resultados se atribuyen a la coordinación entre dependencias y al uso de las plataformas tecnológicas Escudo Chihuahua y Centinela, que operan de manera conjunta.

En infraestructura, agradeció a la gobernadora la inversión realizada en la ciudad, incluyendo la incorporación de nuevos autobuses Bowi y proyectos de agua y drenaje por más de mil millones de pesos, logrando cobertura prácticamente total en suministro y alcantarillado. También se llevaron a cabo obras de mejoramiento de espacios públicos con impacto directo en la población.

Bonilla indicó que los anuncios más relevantes se harán públicos el domingo 1 de marzo y enfatizó que los avances reflejados en los registros oficiales son imparciales y sin motivaciones partidistas.

Persecución contra “El Mencho” habría complacido a Trump, señala The Economist

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

Apoya regidora Myrna Monge Jornada de Salud del Gobierno Municipal en Ejido Ocampo

Ejército mexicano abate a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Fiscalía buscaba 789 años de prisión por caso del crematorio Plenitud
Chihuahua Capital recibe Galardón por su Portal de Datos Abiertos
Transferencias y consumos no reconocidos, principales quejas ante la Condusef en Chihuahua durante 2025
Arsenal asegurado tras operativo contra “El Mencho” revela poder de fuego del CJNG
Semana corta para alumnos de educación básica; habrá puente por Consejo Técnico
Asegura AEI dos vehículos en Madera; uno contaba con reporte de robo
"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad