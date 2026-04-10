Marco Bonilla anticipa elección de 2027 como contraste entre proyecto regional y visión centralista

Viernes 10 de abril de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, delineó el panorama político rumbo a la elección de 2027 como un contraste entre “dos modelos de proyecto”: una visión centralista que atribuye a Morena y una propuesta regional enfocada en los intereses de Chihuahua.

La declaración fue realizada en entrevista con Azucena Uresti, donde el alcalde señaló que sus probables contendientes, la senadora Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, responden principalmente —dijo— a intereses de grupos nacionales al interior de Morena, más que a una agenda propia del estado.

“El escenario es claro: de un lado están los proyectos impulsados desde el centro del país, y del otro, una opción que defiende a Chihuahua”, afirmó.

Bonilla señaló que su plataforma buscará consolidar el crecimiento económico, fortalecer la generación de empleo y reforzar la seguridad, además de promover una identidad regional que contraste con lo que considera una política federal centralizada.

El alcalde tampoco descartó la posibilidad de construir alianzas amplias con otras fuerzas políticas y sectores ciudadanos, al afirmar que la contienda de 2027 no será únicamente entre partidos, sino entre modelos de gobierno y de relación con la ciudadanía.

De cara a la próxima elección, Bonilla anticipó una contienda cerrada, en la que —subrayó— será determinante la capacidad de conectar con las necesidades específicas de los chihuahuenses frente a las dinámicas nacionales.