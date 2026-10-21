Marco Bonilla aventaja por 7.2 puntos a Cruz Pérez Cuéllar rumbo a 2027: RUBRUM

Miércoles 21 de octubre de 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabeza las preferencias en un eventual enfrentamiento por la gubernatura del estado frente al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con una ventaja de 7.2 puntos porcentuales, de acuerdo con la más reciente encuesta de RUBRUM.

La medición, realizada el 19 de octubre de 2026, señala que ante la pregunta de por quién votarían si hoy fueran las elecciones para gobernador, 44.7% respondió Marco Bonilla y 37.5% Cruz Pérez Cuéllar, mientras que 17.8% todavía no define su voto.

La principal fortaleza de Bonilla se encuentra en Chihuahua capital, donde registra 61.2% de las preferencias frente a 25.2% de Pérez Cuéllar, una diferencia de 36 puntos.

En Ciudad Juárez, Pérez Cuéllar conserva la ventaja, aunque la encuesta registra un movimiento favorable para Bonilla. Entre el 12 y el 19 de octubre, el alcalde capitalino pasó de 34.6% a 35.8%, mientras que el juarense disminuyó de 44.7% a 43.7%.

La medición también coloca a Bonilla adelante en el resto del estado, con 43.7% de intención de voto frente al 35.3% de Pérez Cuéllar, equivalente a una diferencia de 8.4 puntos.

Los resultados muestran una distribución territorial distinta de las preferencias: Bonilla mantiene su mayor fortaleza electoral en Chihuahua capital, mientras Pérez Cuéllar continúa encabezando las preferencias en Ciudad Juárez.

La encuesta representa una fotografía de las preferencias al momento de su levantamiento y no constituye una proyección definitiva sobre el resultado de la elección de 2027.