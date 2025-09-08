Marco Bonilla califica de político el vandalismo en Presidencia Municipal por tema de plaza de toros

Lunes 8 de septiembre de 2025

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, afirmó que el acto de vandalismo registrado en el recinto de la Presidencia tiene tintes políticos, derivado de que en la ciudad ya no existe una plaza de toros.

Bonilla subrayó que durante su administración no se ha autorizado ningún permiso para corridas de toros, y reiteró su postura en contra de estos eventos, debido a que no está a favor de presenciar el sacrificio de animales.

“En Chihuahua no hay plaza de toros para celebrar estas actividades, por lo que este tema está siendo politizado injustamente”, expresó el alcalde, lamentando que quienes buscan promover estas corridas deberían dirigir sus demandas a municipios donde sí se autorizan.

Finalmente, advirtió que en Chihuahua no se permitirá que el tema de los derechos de los animales sea utilizado con fines políticos.