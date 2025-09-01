Chihuahua

Marco Bonilla destaca apertura y colaboración con Gobierno Federal tras informe de Claudia Sheinbaum

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, emitió sus comentarios tras el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, resaltando la notable apertura y disposición al diálogo que ha caracterizado la relación entre la administración local y el gobierno federal.

Bonilla destacó que, a diferencia de administraciones pasadas, la actual gestión federal ha mostrado un interés genuino por atender los temas municipales, estableciendo canales de comunicación fluidos con los secretarios y funcionarios encargados de los diferentes sectores.

“La relación con el gobierno federal ha sido notablemente diferente, con mayor disposición al diálogo y colaboración en temas de interés municipal”, comentó.

En materia de seguridad pública, el alcalde reconoció los avances logrados a nivel nacional gracias a una estrategia renovada y una cooperación más estrecha, incluso con autoridades internacionales, particularmente de Estados Unidos.

Respecto a Chihuahua, Bonilla señaló que el municipio sigue a la espera de acciones concretas que impacten directamente a la población, haciendo especial énfasis en el proyecto de construcción de un hospital que la ciudadanía demanda con urgencia.

“Confiamos en la voluntad y el trabajo conjunto entre el gobierno federal, empresarios locales y la gobernadora del estado para concretar este importante proyecto”, expresó.

Aunque el hospital no fue mencionado en el reciente informe, el presidente municipal se mostró optimista y esperanzado de que en el segundo informe se pueda anunciar oficialmente este avance tan esperado por los chihuahuenses.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

