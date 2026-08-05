Marco Bonilla destaca trabajo en territorio, avances de infraestructura y liderazgo aeroespacial de Chihuahua

Miércoles 5 de agosto de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, afirmó que su administración mantiene como eje principal el contacto directo con la ciudadanía mediante recorridos permanentes en colonias y vialidades de la capital, además de impulsar proyectos estratégicos en materia de infraestructura, desarrollo económico y atracción de inversiones.

Tras realizar actividades de volanteo en el cruce de las avenidas Tecnológico y División del Norte, el alcalde señaló que este tipo de acciones forman parte de su agenda habitual de trabajo y le permiten atender de primera mano las necesidades de la población, principalmente en temas relacionados con alumbrado público, rehabilitación de parques y servicios municipales.

Bonilla indicó que estas jornadas se realizan de manera frecuente en distintos sectores de la ciudad y sirven también para promover programas municipales como el Presupuesto Participativo y la aplicación móvil Marca el Cambio, herramientas mediante las cuales los ciudadanos pueden involucrarse en la mejora de su entorno.

Chihuahua fortalece su posición en la industria aeroespacial

En otro tema, el alcalde destacó los resultados obtenidos durante la gira de trabajo realizada en Inglaterra junto con la gobernadora Maru Campos y representantes del sector económico, donde participaron en la feria aeroespacial de Farnborough, uno de los encuentros más importantes de la industria a nivel mundial.

El edil resaltó que la llegada de la empresa Embraer fortalecerá la capacidad productiva de la región y contribuirá a consolidar a Chihuahua como uno de los principales polos aeroespaciales del país. Asimismo, destacó que en la capital se fabrican componentes utilizados en aeronaves que se ensamblan en distintas partes del mundo.

Como parte de la gira, se formalizó un acuerdo de hermanamiento entre la ciudad de Chihuahua y Wichita, Kansas, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, industrial y tecnológica entre ambas localidades.

Espera PAN definir reglas rumbo a 2027

Respecto al panorama político rumbo a las elecciones de 2027, Bonilla manifestó que permanece atento a la emisión de las convocatorias internas del Partido Acción Nacional para la definición de coordinaciones políticas y eventuales candidaturas.

El alcalde consideró importante que los partidos políticos desarrollen sus procesos internos en tiempos similares para garantizar condiciones equitativas de competencia, y señaló que cualquier aspirante deberá someterse finalmente a la decisión de los ciudadanos en las urnas.

Señala pendientes de Morena en temas federales

Bonilla también sostuvo que Morena deberá responder ante la ciudadanía por diversos temas de carácter federal y regional, entre ellos los relacionados con la gestión del agua para los sectores agrícola y ganadero, así como la situación de desplazamiento de familias en la Sierra Tarahumara y las políticas de seguridad pública.

Próxima apertura de obras viales

En materia de infraestructura, el presidente municipal informó que el paso superior ubicado en el cruce de la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea será abierto completamente a la circulación a partir de este miércoles.

Asimismo, anunció que la estructura principal de la obra vial en Nogales e Industrias será inaugurada el próximo día 24, mientras que los trabajos complementarios continuarán durante aproximadamente un mes más.

En cuanto a la gaza de incorporación que se construye en la zona sur de la ciudad, explicó que su conclusión está proyectada para los primeros meses de 2027, con el objetivo de garantizar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura.

Preparan informe de gobierno

Finalmente, Bonilla confirmó que se encuentra listo para presentar su informe de gobierno, en el que expondrá resultados en materia de seguridad, transparencia, competitividad y desarrollo económico.

El alcalde señaló que, de acuerdo con indicadores nacionales, la Policía Municipal de Chihuahua se encuentra entre las corporaciones mejor evaluadas del país, mientras que el municipio mantiene posiciones destacadas en transparencia, innovación y atracción de inversiones.

Para el evento se prevé la asistencia de figuras nacionales como el dirigente del PAN, Jorge Romero, así como de las excandidatas presidenciales Xóchitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota, además de otros actores políticos invitados.