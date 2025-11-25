Marco Bonilla entrega 200 despensas a familias de Ladrilleras Norte

Martes 25 de noviembre de 2025

El presidente municipal, Marco Bonilla, realizó la entrega de 200 despensas, cada una integrada por 18 artículos, a familias de la colonia Ladrilleras Norte, en un acto que forma parte de las acciones de apoyo comunitario impulsadas por el gobierno municipal. Los apoyos fueron recolectados durante el evento Viva la Radio.

Durante la jornada, el alcalde también entregó 200 cobijas y dulces a los vecinos de esta zona, fortaleciendo así el compromiso del municipio con los sectores más vulnerables.

Las familias beneficiadas pertenecen a un sector que ha sido prioridad en diversos programas promovidos por el DIF Municipal, especialmente durante las temporadas de mayor necesidad. Entre las iniciativas aplicadas en Ladrilleras Norte destacan Abrigos que Abrigan, Reto Útil y la distribución mensual de apoyos alimentarios.

Con estas acciones, el gobierno local busca continuar apoyando a quienes requieren asistencia directa, fortaleciendo la cohesión social y el bienestar en las colonias del norte de la ciudad.