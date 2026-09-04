“Marco Bonilla ha hecho lo que ofreció y en muchos aspectos ha dado más”: Olivia Franco

Viernes 4 de septiembre de 2026

En el marco de la presentación del Quinto Informe de Gobierno del alcalde Marco Bonilla, la Síndica municipal Olivia Franco afirmó que las revisiones realizadas por la Sindicatura permiten acreditar resultados concretos de la administración en los ámbitos financiero, técnico, jurídico y operativo.

Franco explicó que la evaluación del Gobierno Municipal no se limita a una valoración política, sino que deriva del trabajo permanente de fiscalización que realiza la Sindicatura y que se documenta trimestralmente ante el Pleno del Ayuntamiento.

“En cada informe trimestral que emitimos por parte de la Sindicatura hemos dado razón de las revisiones en el ámbito financiero, técnico, jurídico y en calle. Estamos corroborando lo que se trabaja”, señaló.

La Síndica indicó que este seguimiento comprende la participación de su equipo en comisiones, comités de compras y de obras, así como inspecciones y revisiones de campo, lo que permite contrastar el ejercicio de los recursos públicos con las acciones ejecutadas.

“Son resultados reales y tangibles”.

A partir de estas revisiones, Olivia Franco hizo un balance favorable de la administración municipal y destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el alcalde.

“Creo que el alcalde Marco Bonilla ha hecho lo que ha ofrecido y en muchos aspectos ha dado más. Son resultados reales, tangibles, que podemos apreciar, supervisar, inspeccionar, revisar y corroborar”, afirmó.

Franco subrayó que esta valoración se encuentra respaldada por el trabajo técnico de la Sindicatura, cuyo equipo está conformado por auditores, ingenieros, arquitectos, abogados y otros profesionistas especializados.

“Son auditores cabales, la gente que me acompaña, y no le estamos haciendo el favor a nadie”, puntualizó, al enfatizar la independencia con la que se realizan las labores de revisión.

La Síndica adelantó que actualmente se encuentran trabajando en la elaboración del siguiente Informe Trimestral de la Sindicatura, cuyo periodo de revisión concluirá el próximo 15 de septiembre.

El documento podría ser presentado durante la segunda sesión ordinaria de septiembre o en la primera de octubre y contendrá los resultados cuantitativos de las revisiones efectuadas, expresó.

Olivia Franco sostuvo que para la Sindicatura resulta satisfactorio encontrar resultados positivos después de someter la actuación municipal a procesos de revisión y fiscalización, y reiteró que su responsabilidad continuará siendo vigilar, inspeccionar y corroborar el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las acciones del Gobierno Municipal.