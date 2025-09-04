Chihuahua

24.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 4 de septiembre de 2025

Marco Bonilla presentará su Cuarto Informe de Gobierno este jueves en Chihuahua

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, rendirá este jueves su Cuarto Informe de Gobierno, donde dará a conocer a la ciudadanía los principales resultados y logros de su administración durante el último año.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, ubicado en el cruce de avenida Tecnológico y Escudero Santo Niño, en punto de las 18:00 horas.

Durante la ceremonia, el alcalde capitalino presentará un balance de los avances alcanzados en su segunda administración (2024-2027), en temas clave como seguridad, obra pública, desarrollo social, servicios municipales, educación y programas de apoyo ciudadano.

Se prevé la asistencia de personalidades destacadas del ámbito político, tanto a nivel estatal como nacional. Entre los invitados especiales se encuentran:

Maru Campos, Marko Cortés, Santiago Taboada, Jorge Romero y Mauricio Tabe.

El evento representa una oportunidad para que el gobierno municipal exponga el rumbo de sus políticas públicas y reafirme su compromiso con la ciudadanía de Chihuahua.

Esta es la membresía que permite tener el horario exclusivo de Costco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

"Una simple disculpa hubiera sido suficiente": Síndica Olivia Franco responde a nueva impugnación de Miguel Riggs

Incendio en El Pasito deja daños en cinco locales; fue controlado en menos de una hora

Esta es la membresía que permite tener el horario exclusivo de Costco

Reconoce Olivia Franco avances en transparencia, educación y atención a emergencias durante informe de Marco Bonilla
"Una simple disculpa hubiera sido suficiente": Síndica Olivia Franco responde a nueva impugnación de Miguel Riggs
Líderes nacionales del PAN visitarán Chihuahua este jueves
Mientras exista la política como instrumento, juntos podemos construir una ciudad mejor: Jorge Soto
Colectivos antitaurinos de Chihuahua alistan protestas contra intento de reactivar corridas de toros
Avanza iniciativa para crear sistema de alertas móviles por riesgos y emergencias en Chihuahua
Respalda Carla Rivas a los vecinos de la Rosario con apoyos alimentarios
Sheinbaum responde a Salinas Pliego: "Primero debe cumplir con sus obligaciones fiscales"

Municipios

Más Noticias

Urique registra la temperatura más alta del estado por segundo día consecutivo
Lleva SSPE Unidad de Licencias Móvil a la Guardia Nacional
Refuerza Gobierno Municipal programas educativos y de apoyo escolar en Chihuahua