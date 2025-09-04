Marco Bonilla presentará su Cuarto Informe de Gobierno este jueves en Chihuahua

Jueves 4 de septiembre de 2025

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, rendirá este jueves su Cuarto Informe de Gobierno, donde dará a conocer a la ciudadanía los principales resultados y logros de su administración durante el último año.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, ubicado en el cruce de avenida Tecnológico y Escudero Santo Niño, en punto de las 18:00 horas.

Durante la ceremonia, el alcalde capitalino presentará un balance de los avances alcanzados en su segunda administración (2024-2027), en temas clave como seguridad, obra pública, desarrollo social, servicios municipales, educación y programas de apoyo ciudadano.

Se prevé la asistencia de personalidades destacadas del ámbito político, tanto a nivel estatal como nacional. Entre los invitados especiales se encuentran:

Maru Campos, Marko Cortés, Santiago Taboada, Jorge Romero y Mauricio Tabe.

El evento representa una oportunidad para que el gobierno municipal exponga el rumbo de sus políticas públicas y reafirme su compromiso con la ciudadanía de Chihuahua.