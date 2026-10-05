Marco Bonilla reconoce trabajo de su gabinete tras cinco años al frente del Municipio

Lunes 5 de octubre de 2026

El alcalde Marco Bonilla Mendoza sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete para reconocer el trabajo realizado durante los cinco años de su administración al frente del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Durante el encuentro, Bonilla agradeció el compromiso y esfuerzo de las y los funcionarios municipales, al señalar que su trabajo se ha traducido en acciones y resultados para las familias de la capital.

“Gracias por ese trabajo, su esfuerzo se vio reflejado en una ciudad más competitiva”, expresó.

El presidente municipal destacó que los avances alcanzados durante este periodo fueron resultado del trabajo conjunto de las distintas áreas del Gobierno Municipal y llamó a mantener el compromiso y la responsabilidad durante la etapa de cierre de la administración.

Bonilla subrayó que el objetivo ha sido fortalecer el desarrollo de Chihuahua y consolidar una ciudad con mejores condiciones para sus habitantes.

El encuentro también sirvió para reconocer la labor de quienes integraron el gabinete municipal a lo largo de estos cinco años de gestión.