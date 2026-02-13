Marco Bonilla se posiciona entre los alcaldes panistas mejor evaluados del país

Viernes 13 de febrero de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, se ubicó entre los alcaldes mejor evaluados del país dentro del Partido Acción Nacional (PAN), según la más reciente medición de la casa encuestadora RUBRUM.

De acuerdo con el ranking nacional de trabajo y desempeño, Chihuahua Capital alcanzó el segundo lugar entre los gobiernos municipales panistas con mayor respaldo ciudadano.

En el rubro de servicios públicos, la ciudad se colocó en el tercer sitio a nivel nacional, reflejo del trabajo realizado en áreas como limpieza urbana, alumbrado público, mantenimiento de vialidades y atención de espacios públicos.

En cuanto a cercanía con la ciudadanía, Marco Bonilla obtuvo el primer lugar nacional entre los alcaldes panistas evaluados, indicador que mide percepción de proximidad, atención directa y contacto con la población.

Asimismo, Chihuahua Capital se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de seguridad, manteniéndose dentro de las administraciones municipales mejor calificadas del partido en este aspecto.

Estos resultados evidencian la evaluación positiva del desempeño del gobierno municipal de Chihuahua y su enfoque en servicios, seguridad y atención ciudadana.