Chihuahua

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

Marco Bonilla se posiciona entre los alcaldes panistas mejor evaluados del país

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, se ubicó entre los alcaldes mejor evaluados del país dentro del Partido Acción Nacional (PAN), según la más reciente medición de la casa encuestadora RUBRUM.

De acuerdo con el ranking nacional de trabajo y desempeño, Chihuahua Capital alcanzó el segundo lugar entre los gobiernos municipales panistas con mayor respaldo ciudadano.

En el rubro de servicios públicos, la ciudad se colocó en el tercer sitio a nivel nacional, reflejo del trabajo realizado en áreas como limpieza urbana, alumbrado público, mantenimiento de vialidades y atención de espacios públicos.

En cuanto a cercanía con la ciudadanía, Marco Bonilla obtuvo el primer lugar nacional entre los alcaldes panistas evaluados, indicador que mide percepción de proximidad, atención directa y contacto con la población.

Asimismo, Chihuahua Capital se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de seguridad, manteniéndose dentro de las administraciones municipales mejor calificadas del partido en este aspecto.

Estos resultados evidencian la evaluación positiva del desempeño del gobierno municipal de Chihuahua y su enfoque en servicios, seguridad y atención ciudadana.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fernández Noroña pide cárcel para Julio Scherer Ibarra tras publicación de su libro

Convocan a jóvenes y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Chihuahua

Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh
Sheinbaum respalda encuestas como método para elegir candidatos de Morena en Chihuahua
Condenan a 16 años de prisión a hombre por homicidio y lesiones en Parral
NASA envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para misión de investigación
Detienen en Ojinaga a hombre armado con drogas y equipo táctico
Denuncian recolección ilegal de datos biométricos por parte del Infonavit
Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos
Aumenta uso de drones por crimen organizado; Ejército y Guardia Nacional aseguran 85 vehículos en 2025

Municipios

Más Noticias

México impulsa reformas para proteger voces de artistas y modernizar la industria cinematográfica
Realizarán trabajos de bacheo en varias vialidades de Chihuahua este viernes
FGR descarta denuncias por uso delictivo de drones en frontera Ciudad Juárez–Texas