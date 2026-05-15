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Viernes 15 de mayo de 2026

Marco Bonilla se reúne con jóvenes empresarios de Cuauhtémoc y llama a defender el futuro de Chihuahua

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con jóvenes empresarios de Cuauhtémoc, donde hizo un llamado a trabajar en unidad para defender el futuro del estado ante los retos económicos, de seguridad y desarrollo que enfrenta la entidad.

En la reunión participaron representantes de distintos sectores productivos como agricultura, ganadería, producción lechera, comercialización, energías alternativas, construcción, gasolineras y transformación de la manzana, quienes expusieron inquietudes sobre la situación actual de la región.

Durante su mensaje, Bonilla señaló que Chihuahua necesita fortalecer su competitividad, proteger al sector productivo y mantener firmeza ante los desafíos que impactan al campo y la economía estatal.

Asimismo, manifestó preocupación por las condiciones que enfrenta actualmente el sector agropecuario, especialmente en temas relacionados con el agua, financiamiento y producción.

El alcalde también advirtió sobre los riesgos que representa la inseguridad y la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país, al señalar que Chihuahua debe mantenerse fuerte en materia de seguridad y desarrollo institucional.

Ante este panorama, pidió a empresarios y ciudadanía involucrarse activamente en la construcción de un proyecto enfocado en infraestructura, salud, conectividad y respaldo al sector productivo.

Durante el encuentro, Marco Bonilla compartió parte de su experiencia al frente del gobierno municipal y destacó que la cercanía con la ciudadanía y el trabajo coordinado han permitido consolidar resultados en la capital del estado.

Por su parte, el empresario Sigifredo Corral subrayó la importancia de mantener una visión conjunta entre gobierno y sector empresarial para impulsar el desarrollo de Cuauhtémoc y de toda la región.

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