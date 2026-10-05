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Lunes 5 de octubre de 2026

Marco Bonilla solicitará licencia definitiva a la Alcaldía de Chihuahua rumbo a 2027

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, solicitará este lunes 5 de octubre licencia definitiva para separarse del cargo, petición que será analizada y sometida a votación por el Cabildo durante una sesión extraordinaria programada para las 11:30 horas en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal.

La solicitud fue formalizada mediante un oficio dirigido al secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, con fundamento en los artículos 99 y 101 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. En el documento, Bonilla pide autorización para separarse de sus funciones como presidente municipal.

Aunque la petición ya fue presentada, la separación del cargo deberá ser aprobada por el Ayuntamiento. De concretarse, la Presidencia Municipal quedaría a cargo de René Xavier Chavira Venzor, quien fue electo como suplente en la fórmula municipal de 2024.

La salida de Bonilla ocurre en el contexto del proceso político rumbo a las elecciones de 2027. Diversos medios han señalado que el alcalde busca concentrarse en actividades partidistas relacionadas con su aspiración a contender por la gubernatura de Chihuahua.

Bonilla inició su primera administración constitucional como alcalde en septiembre de 2021 y fue reelecto en 2024 para un segundo periodo que originalmente concluiría en 2027.

La sesión extraordinaria de este lunes tendrá como punto central el análisis y votación de la solicitud de licencia, por lo que será el Cabildo quien determine formalmente la separación de Marco Bonilla de la Presidencia Municipal.

René Chavira rinde protesta como presidente municipal suplente de Chihuahua

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