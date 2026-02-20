Marco Bonilla y Karina Olivas participan en el “Baile de Corazones” con personas adultas mayores

Viernes 20 de febrero de 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, acompañado de su esposa Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal, asistió al “Baile de Corazones”, organizado en el Centro Comunitario de Ranchería Juárez, donde convivió con integrantes de los clubes del abuelo de la zona sur de la ciudad.

El evento se llevó a cabo en el marco de la celebración por el Día de San Valentín y reunió a personas adultas mayores de los centros comunitarios Arturo Gámiz, Cerro Prieto, Industrial, Lealtad I, Lealtad II, Palestina, Punta Oriente, Ranchería Juárez, Santa Rosa, Valle Dorado y Vistas Cerro Grande, quienes disfrutaron de una tarde de música, baile y convivencia.

Durante la actividad, el alcalde entregó el premio a la pareja ganadora del concurso de baile y reconoció la energía y entusiasmo de todos los participantes.

En su mensaje, Marco Bonilla destacó que las personas adultas mayores son parte fundamental de la fortaleza de Chihuahua, al haber contribuido al desarrollo de la ciudad, formado familias y transmitido valores a generaciones enteras. Señaló que actividades como este baile permiten celebrar la vida con carácter y alegría, demostrando que la actitud y el entusiasmo no tienen edad.

Asimismo, subrayó que estos encuentros fomentan la convivencia y reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de acompañar y respaldar a las personas adultas mayores, reconociéndolas como el corazón de la ciudad.

Por su parte, Karina Olivas expresó su satisfacción por compartir esta celebración, resaltando la importancia de mantener una actitud positiva ante los retos de la vida y fortalecer los lazos de unión mediante espacios de convivencia llenos de dinamismo y alegría.