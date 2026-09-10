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Jueves 10 de septiembre de 2026

Marco Rubio afirma que cárteles controlan “vastos territorios” de México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que los grupos del crimen organizado mantienen el control de amplias zonas de México y advirtió que representan una amenaza que deberá ser enfrentada.

Durante una visita a Ecuador, Rubio señaló que los cárteles mexicanos cuentan con importantes recursos y capacidad operativa, por lo que consideró necesario confrontarlos, preferentemente mediante la cooperación entre Estados Unidos y México.

“Estos grupos son muy peligrosos, están muy bien financiados, deben ser confrontados. Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en alianza con México. Ese es el ideal”, declaró.

El funcionario estadounidense sostuvo que la situación mexicana representa un desafío debido a la extensión territorial del país y al poder alcanzado por las organizaciones criminales.

“No creo que sea un misterio para nadie que hay territorios, vastos territorios en México, que no están gobernados por el Estado”, afirmó.

Rubio agregó que la violencia del crimen organizado también ha alcanzado a integrantes de la vida pública y mencionó los asesinatos de candidatos políticos, jueces y periodistas.

Finalmente, advirtió que la amenaza que representan estas organizaciones tendrá que ser enfrentada “de una u otra forma”, aunque manifestó que la intención de Estados Unidos es hacerlo en coordinación con el Gobierno mexicano.

Sheinbaum responde a Rubio: “Que no usen a México en su campaña”

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