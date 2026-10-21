María Corina Machado llama a movilización para exigir fecha de elecciones en Venezuela

Miércoles 21 de octubre de 2026

Caracas, Venezuela.– La líder opositora María Corina Machado reiteró su llamado a los venezolanos para movilizarse este jueves en Caracas y otras ciudades del país, con el objetivo de exigir que las autoridades establezcan una fecha para las próximas elecciones presidenciales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Machado convocó a participar en las manifestaciones previstas a partir de las 16:00 horas, acompañados de familiares y con banderas venezolanas.

“Ve con tus hijos, lleva tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto”, expresó la dirigente, al señalar que la jornada busca demostrar la determinación de sectores de la población que demandan un cambio político.

La convocatoria fue anunciada inicialmente el pasado 15 de octubre por el Comando Con Venezuela, plataforma política de Machado y Edmundo González Urrutia. Entre las principales demandas se encuentran la definición de un cronograma que contemple elecciones presidenciales en 2027, garantías para el regreso de Machado al país y la liberación de presos políticos.

La protesta coincide además con el tercer aniversario de las primarias opositoras de 2023, proceso en el que Machado obtuvo la candidatura presidencial de la oposición.

Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025 y su equipo ha denunciado obstáculos para su regreso. La convocatoria ocurre en un nuevo escenario político tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y la posterior llegada de Delcy Rodríguez a la Presidencia encargada.

Aunque Rodríguez ha señalado que se realizarán elecciones, hasta ahora las autoridades electorales no han establecido públicamente una fecha. Vente Venezuela ha respaldado la propuesta de celebrar los comicios el 24 de julio de 2027, aunque se trata de una iniciativa política y no de una convocatoria oficial.

Para este mismo jueves, sectores del chavismo también anunciaron una movilización de mujeres en Caracas, convocada por Diosdado Cabello, por lo que se prevén concentraciones de ambos sectores políticos en la capital venezolana.