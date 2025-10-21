Maribel Guardia e Imelda Tuñón declaran en juzgado por disputa de herencia de Julián Figueroa

Martes 21 de octubre de 2025

La actriz Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón acudieron este lunes al Juzgado Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Cuernavaca, donde declararon como parte del proceso legal que enfrentan por temas relacionados con la herencia de Julián Figueroa, hijo de la actriz y del fallecido cantautor Joan Sebastian.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la disputa gira en torno a la distribución de los bienes que dejó el cantante Julián Figueroa, quien falleció en 2023. Tras su muerte, las propiedades, cuentas bancarias y otros activos habrían sido heredados al menor José Julián, hijo que procreó con Imelda Tuñón.

Sin embargo, la comparecencia judicial de ambas mujeres estaría motivada por un reclamo legal de la nuera relacionado con la administración o destino de los bienes heredados por su hijo, lo que habría llevado al juzgado a citar tanto a Guardia como a Tuñón para esclarecer los términos legales de la sucesión.

Hasta el momento, ni Maribel Guardia ni Imelda Tuñón han ofrecido declaraciones públicas sobre el contenido de la audiencia. La situación ha generado interés mediático, tanto por el valor de la herencia como por los vínculos familiares entre las involucradas.

El proceso continúa en los tribunales, y se espera que en las próximas semanas se determine la legalidad de los reclamos presentados y la forma en que se gestionará la herencia del menor.