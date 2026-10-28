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Miércoles 28 de octubre de 2026

Marina abate a dos en Sinaloa; investigan si uno es “Chuy Peñuelas”, operador del Cártel de Guasave

Sinaloa.- Elementos de la Secretaría de Marina abatieron a dos hombres armados durante un enfrentamiento registrado en el municipio de Sinaloa; autoridades investigan si uno de ellos corresponde a Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del denominado Cártel de Guasave.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, de acuerdo con la información disponible, entre los fallecidos estaría “Chuy Peñuelas”, identificado como uno de los principales operadores de la organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Por González Peñuelas, autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, durante labores de seguimiento y vigilancia apoyadas con información de inteligencia naval.

De acuerdo con el reporte oficial, dos hombres armados descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde presuntamente dispararon contra los elementos navales. Los efectivos repelieron la agresión y ambos hombres murieron.

Familiares que acudieron ante el Ministerio Público indicaron que los cuerpos podrían corresponder a Jesús “N” y Cesáreo “N”.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la identidad de los fallecidos todavía está pendiente de confirmación oficial mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

Durante el operativo fueron aseguradas cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades federales informaron que mantendrán los operativos en Sinaloa para combatir a los grupos delictivos y prevenir nuevos hechos de violencia.

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