Marina asegura más de 600 kg de metanfetamina en Mazatlán

Lunes 1ro de diciembre de 2025

La Secretaría de Marina (Semar) decomisó más de 600 kilogramos de metanfetamina ocultos en un tractocamión con doble fondo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, operativo que fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un video difundido en sus redes sociales, se observa a elementos de la Marina inspeccionar el camión y abrir un compartimiento oculto, de donde extraen decenas de cajas que contenían bolsas transparentes con cristal y otras sustancias ilícitas.

De acuerdo con estimaciones de la SSPC, el aseguramiento equivale a más de 15 millones de dosis que fueron retiradas del mercado ilegal, como parte de la estrategia federal contra el tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas.

García Harfuch destacó la coordinación entre la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), y afirmó que las investigaciones continúan para identificar y desmantelar la red responsable del traslado de la droga.