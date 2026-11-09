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Lunes 9 de noviembre de 2026

Marina asegura una tonelada de cocaína y detiene a seis personas frente a costas de Guerrero

Acapulco, Guerrero.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvieron a seis personas durante una operación de vigilancia marítima realizada en aguas del océano Pacífico, al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el resultado del operativo, en el que personal de la Armada de México interceptó una embarcación menor que transportaba el cargamento de droga.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario federal, durante la intervención fueron detenidos los seis tripulantes de la embarcación, además de asegurarse la sustancia ilícita.

El aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia que realizan las fuerzas federales en aguas nacionales para combatir el tráfico de drogas por rutas marítimas.

Más de 98 toneladas de cocaína aseguradas durante la actual administración

García Harfuch destacó que, durante la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína mediante operaciones realizadas en el mar.

El funcionario señaló este resultado como parte de los esfuerzos de las instituciones federales para combatir el tráfico de estupefacientes y fortalecer la vigilancia en las costas mexicanas.

La operación frente a Acapulco se suma a los aseguramientos efectuados por la Armada de México en el Pacífico, una de las regiones donde las autoridades mantienen labores de vigilancia para detectar embarcaciones utilizadas en el traslado de sustancias ilícitas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades ni las nacionalidades de las seis personas detenidas, así como tampoco el origen o destino del cargamento.

Las autoridades federales continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales de los involucrados y establecer la procedencia de la droga asegurada.

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