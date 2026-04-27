Marina detiene a “El Jardinero”, operador ligado a “El Mencho” en Nayarit

Lunes 27 de abril de 2026

Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina detuvieron a Audias Flores Silva, quien era requerido por autoridades de Estados Unidos y contaba con orden de aprehensión en México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó en el estado de Nayarit mediante un operativo planeado y ejecutado por la Marina, como parte de las acciones contra objetivos prioritarios.

De acuerdo con información oficial, Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, es identificado como jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además de enfrentar cargos en México, era buscado por el gobierno estadounidense con fines de extradición, que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Las autoridades federales señalaron que el proceso legal continuará conforme a derecho y que se dará seguimiento a las investigaciones en curso.

García Harfuch reconoció la labor del personal naval que participó en el operativo, destacando su disciplina, valentía y compromiso en las tareas de seguridad nacional.