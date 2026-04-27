México

17.19°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de abril de 2026

Marina detiene a “El Jardinero”, operador ligado a “El Mencho” en Nayarit

Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina detuvieron a Audias Flores Silva, quien era requerido por autoridades de Estados Unidos y contaba con orden de aprehensión en México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura se realizó en el estado de Nayarit mediante un operativo planeado y ejecutado por la Marina, como parte de las acciones contra objetivos prioritarios.

De acuerdo con información oficial, Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, es identificado como jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además de enfrentar cargos en México, era buscado por el gobierno estadounidense con fines de extradición, que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Las autoridades federales señalaron que el proceso legal continuará conforme a derecho y que se dará seguimiento a las investigaciones en curso.

García Harfuch reconoció la labor del personal naval que participó en el operativo, destacando su disciplina, valentía y compromiso en las tareas de seguridad nacional.

Profeco ubica gasolinera de Chihuahua entre las más caras del país

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua Capital sede del 5° Encuentro Estatal de Síndicas y Síndicos

De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua

Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas

Se reúnen Isela Martínez y el Comisario Salas con vecinos de la Colonia Campesina
Reportan retiro de visa a gobernador de Sinaloa; no hay confirmación oficial
Investigan feminicidio en Reynosa tras violento ataque en restaurante
Sheinbaum pide esperar información sobre presencia de la CIA y evitar politizar el tema
Cerrarán campaña del Croquetón en Plaza de Armas
Cruz Azul golea a Necaxa y cierra el torneo como tercer lugar
Mueren dos personas al practicar kayak en presa de Coahuila
Eliminarán comisiones en gasolina; usuarios ahorrarán en cada carga

Municipios

Más Noticias

Localizan sin vida al cuarto minero tras derrumbe en Sinaloa
De Spokane a México: muere agente de la CIA tras operativo antidrogas en Chihuahua
Muere mujer tras volcadura en brecha de Cuauhtémoc