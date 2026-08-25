Marinero de EU denuncia detención migratoria de su padre tras regresar de misión en Medio Oriente

Martes 25 de agosto de 2026

Estados Unidos.- Un marinero de la Armada de Estados Unidos denunció que su padre fue detenido por autoridades migratorias mientras él regresaba de un despliegue de más de nueve meses a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, donde participó en operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Joshua Aviles dio a conocer el caso a través de Facebook, donde señaló que su padre, Luis Manuel Aviles Roa, de 48 años, contaba con licencia de conducir, tarjeta de Seguridad Social y permiso de trabajo, mientras su familia esperaba la resolución de su trámite para obtener la residencia permanente.

“Llevo más de nueve meses desplegado en alta mar, en Medio Oriente, a bordo del USS Abraham Lincoln, luchando por un país que me lo ha dado todo”, expresó el marinero, quien lamentó tener que regresar a casa mientras su padre permanece bajo custodia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Aviles Roa durante un control vehicular realizado el sábado en Key West, Florida. La dependencia sostuvo que se encontraba de manera irregular en Estados Unidos y señaló que permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras enfrenta el procedimiento migratorio correspondiente.

De acuerdo con información de Associated Press citada en la nota, Aviles Roa trabaja en mantenimiento y lleva aproximadamente 19 años viviendo en Estados Unidos. Su esposa, Argelia Aviles, señaló que fue detenido después de salir de su domicilio para llevar su vehículo al mecánico.

El caso ha generado atención debido a la situación del hijo dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional precisó que tener un familiar directo prestando servicio militar no concede automáticamente estatus legal ni inmunidad frente a las leyes migratorias.

Existe un mecanismo denominado Parole in Place, dirigido a determinados familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, que puede brindar protección migratoria temporal y facilitar algunos procesos para regularizar su situación. No obstante, los militares deben solicitar expresamente el beneficio para sus familiares y cumplir con los requisitos correspondientes.

“Esto me parte el corazón”, escribió Joshua Aviles. “No sé cómo voy a poder seguir trabajando jornadas de más de doce horas sabiendo que mi padre está en algún lugar, posiblemente siendo tratado como un criminal”.