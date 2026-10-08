Mario Vázquez busca atraer inversión minera canadiense a Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

Ciudad de México.- El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, sostuvo una reunión en el Senado de la República con representantes de CANAZMEXMINING, organización que vincula proyectos mineros con inversionistas y aliados estratégicos de México y Canadá, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión para la entidad.

Durante el encuentro participaron representantes de proyectos mineros, inversionistas y actores del sector, ante quienes Vázquez destacó la importancia de ofrecer certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión.

El legislador señaló que desde el Senado buscará gestionar ante las instancias federales los asuntos que correspondan, respetando las atribuciones de cada autoridad, con la finalidad de facilitar proyectos que puedan traducirse en empleo y desarrollo regional.

Vázquez también planteó la necesidad de fortalecer los vínculos de Chihuahua con empresas e inversionistas internacionales y mantener coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, reconoció la participación de la gobernadora Maru Campos en los esfuerzos para fortalecer las condiciones de inversión y desarrollo económico del estado.

CANAZMEXMINING 2026 funciona como una rueda internacional de inversión y negocios mineros, orientada a conectar proyectos mexicanos con inversionistas, fondos, empresas y aliados estratégicos de Canadá, Arizona y México.