Deportes

21.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de octubre de 2025

Marruecos hace historia y vence a Argentina en la final del Mundial Sub-20 Chile 2025

En una noche que quedará marcada en la historia del fútbol juvenil, Marruecos sorprendió al mundo al coronarse campeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, tras vencer a una poderosa selección de Argentina, favorita indiscutible del certamen.

El héroe de la final fue Yassir Zabiri, quien deslumbró con su talento en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde los primeros minutos del partido, el joven atacante marcó el ritmo del encuentro. En una jugada que sacudió al público, Zabiri superó al defensor argentino Santino Barbi y fue derribado por el arquero. Aunque el VAR determinó que no era penal, el delantero cobró el tiro libre de forma magistral y lo colocó en el ángulo superior, abriendo el marcador con una joya de gol.

Este resultado convierte a Marruecos en el segundo país africano en conquistar el título de la categoría, uniéndose a Ghana, que lo logró en 2009. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi superó múltiples desafíos en el torneo, incluyendo una derrota ante México y una tensa victoria en penales frente a Francia, antes de llegar a la histórica final.

Por su parte, Argentina llegaba con una racha perfecta: seis triunfos, 15 goles a favor y solo dos en contra. Además, contaba con el peso de su tradición, con seis títulos previos en la categoría. Sin embargo, no pudo frenar el ímpetu marroquí ni encontrar respuesta al planteamiento táctico de los “Cachorros del Atlas”.

El triunfo de Marruecos fue celebrado como un hito nacional y continental, consolidando el crecimiento del fútbol africano en categorías menores y dejando claro que el futuro del deporte se está diversificando.

Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Chihuahua lanza Licencia de Conducir Digital con validez en todo el país

Edulcorantes sin calorías, aliados clave para la reducción de azúcar en bebidas y la salud pública, aseguran expertos

Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026 con mayor techo de endeudamiento

Luisa María Alcalde exhibe lista de asistentes al relanzamiento del PAN y lanza crítica directa
Migajas, más impuestos y más deuda, presupuesto federal para Chihuahua: Francisco Sánchez
Nancy “La China” Frías se suma al Chamarratón 2025 “Juntos contra el Frío”
Invita Isela Martínez a participar en la renovación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana
El peso mexicano sufre ligera depreciación ante fortalecimiento global del dólar
Business Roundtable urge a restablecer trato preferencial del T-MEC para revitalizar la manufactura estadounidense
Argentina y Estados Unidos acuerdan línea de financiamiento de 20 mil millones de dólares para estabilizar la economía
Rodrigo Paz pone fin a 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia

Municipios

Más Noticias

Violencia persiste en la Franja de Gaza pese a alto al fuego anunciado por Trump
Senado impulsa aumento del salario mínimo a dos canastas básicas para 2026
Cámara de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2026 con mayor techo de endeudamiento