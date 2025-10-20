Marruecos hace historia y vence a Argentina en la final del Mundial Sub-20 Chile 2025

Lunes 20 de octubre de 2025

En una noche que quedará marcada en la historia del fútbol juvenil, Marruecos sorprendió al mundo al coronarse campeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, tras vencer a una poderosa selección de Argentina, favorita indiscutible del certamen.

El héroe de la final fue Yassir Zabiri, quien deslumbró con su talento en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde los primeros minutos del partido, el joven atacante marcó el ritmo del encuentro. En una jugada que sacudió al público, Zabiri superó al defensor argentino Santino Barbi y fue derribado por el arquero. Aunque el VAR determinó que no era penal, el delantero cobró el tiro libre de forma magistral y lo colocó en el ángulo superior, abriendo el marcador con una joya de gol.

Este resultado convierte a Marruecos en el segundo país africano en conquistar el título de la categoría, uniéndose a Ghana, que lo logró en 2009. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi superó múltiples desafíos en el torneo, incluyendo una derrota ante México y una tensa victoria en penales frente a Francia, antes de llegar a la histórica final.

Por su parte, Argentina llegaba con una racha perfecta: seis triunfos, 15 goles a favor y solo dos en contra. Además, contaba con el peso de su tradición, con seis títulos previos en la categoría. Sin embargo, no pudo frenar el ímpetu marroquí ni encontrar respuesta al planteamiento táctico de los “Cachorros del Atlas”.

El triunfo de Marruecos fue celebrado como un hito nacional y continental, consolidando el crecimiento del fútbol africano en categorías menores y dejando claro que el futuro del deporte se está diversificando.