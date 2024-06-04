Martín Chaparro critica promoción anticipada en Morena Chihuahua

Martes 17 de marzo de 2026

El exdirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, lanzó un enérgico reclamo contra las prácticas de promoción política anticipada en Chihuahua, al señalar que vulneran los principios de legalidad y equidad al interior del partido.

A través de sus redes sociales, el también aspirante a la gubernatura advirtió sobre la persistencia de espectaculares, bardas y eventos disfrazados de “informes”, los cuales —dijo— funcionan en la práctica como mecanismos de posicionamiento anticipado.

“En Chihuahua continúan los espectaculares, bardas y eventos disfrazados de ‘informes’ que en los hechos funcionan como promoción política anticipada”, expresó.

Chaparro Payán sostuvo que estas acciones generan una ventaja indebida entre posibles contendientes, rompiendo el principio de “piso parejo” y contradiciendo tanto los acuerdos internos del partido como la legislación electoral vigente.

Asimismo, recordó que el Consejo Nacional de Morena estableció lineamientos el pasado 7 de marzo para evitar este tipo de prácticas, los cuales —afirmó— no están siendo respetados en la entidad.

“Nuestro movimiento nació para terminar con los abusos del poder, no para repetirlos”, enfatizó, al señalar que la llamada Cuarta Transformación debe mantener congruencia entre el discurso y la práctica política.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia y a los actores políticos a retirar la propaganda indebida y evitar el uso de cargos públicos con fines de promoción personal, en apego a los principios del movimiento.