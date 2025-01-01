Deportes

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Martín Varini deja la dirección técnica de FC Juárez

Ciudad Juárez.- Futbol Club Juárez anunció que Martín Varini ha concluido su contrato con la institución y no continuará como director técnico del primer equipo de los Bravos.

Varini estuvo al frente del equipo desde noviembre del año pasado, periodo en el que logró récords históricos para el club, incluyendo:

Mayor cantidad de puntos en un torneo: 24

Mayor número de triunfos en un torneo: 6

Primera calificación del equipo a una Liguilla del fútbol mexicano

Finalizar en octavo lugar de la tabla general

En total, Varini dirigió 42 partidos (incluidos 3 de Leagues Cup) con un balance equilibrado de 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas.

La directiva expresó su agradecimiento a Varini y a su cuerpo técnico, conformado por Alejandro Souto, Marcos Villano y Nicolás Da Costa, y les deseó éxito en sus futuros proyectos.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

