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Lunes 19 de octubre de 2026

Maru Campos acude a la toma de protesta de Miguel Ángel Aguirre como Comandante de la XI Región Militar

La gobernadora Maru Campos acudió a la toma de protesta del General de Brigada Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara, como Comandante de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila.

El evento se llevó a cabo en el Campo Militar No. 6 “General José Isabel Robles”, donde el mando de la Secretaría de la Defensa, se comprometió a trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad en la región.

Durante el acto protocolario, la mandataria reafirmó a las autoridades militares y civiles la voluntad de su administración para continuar con las estrategias y esfuerzos conjuntos, en aras de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en ambas entidades.

En la presentación estuvieron Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila; Gilberto Loya, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón y Luis Aguirre, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, entre otras autoridades.

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