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Martes 26 de mayo de 2026

Maru Campos acudirá a citatorio de la FGR y denunciará presunto acoso procesal: Roberto Gil

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, atenderá el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República para comparecer este miércoles, aunque su equipo jurídico presentará una denuncia penal contra funcionarios federales por considerar que existe un procedimiento irregular en su contra.

Así lo informó el abogado Roberto Gil Zuarth, quien encabeza la defensa legal de la mandataria estatal. En diversas entrevistas, señaló que Campos Galván responderá al requerimiento de la autoridad federal en los términos establecidos por el propio citatorio.

El litigante sostuvo que el documento enviado por la FGR no contiene preguntas específicas ni solicita información concreta relacionada con la investigación, sino que únicamente ordena la comparecencia personal de la gobernadora.

Gil Zuarth adelantó que en las próximas horas presentarán una denuncia penal contra quienes resulten responsables, al considerar que se estaría vulnerando el procedimiento constitucional aplicable a servidores públicos que cuentan con fuero.

De acuerdo con el abogado, para iniciar una acción penal contra una gobernadora en funciones debe existir previamente una declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente ratificada por el Congreso local correspondiente.

La comparecencia de Maru Campos está relacionada con las investigaciones que realiza la FGR sobre el operativo efectuado en la zona de El Pinal, en el municipio de Morelos. Mientras tanto, la defensa de la mandataria insiste en que colaborará con las autoridades federales, aunque mantiene su postura de que existe un presunto hostigamiento procesal en el caso.

El tema ha generado reacciones tanto de actores políticos estatales como nacionales, quienes han manifestado posiciones encontradas respecto al alcance y la legalidad de las actuaciones emprendidas por la autoridad federal.

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