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Lunes 25 de mayo de 2026

Maru Campos acudirá personalmente a comparecer ante la FGR, confirma Gobierno del Estado

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudirá personalmente a atender el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), del cual fue notificada el pasado sábado en Palacio de Gobierno, informó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña.

Durante una entrevista telefónica con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, el funcionario estatal aseguró que la mandataria estatal responderá conforme a lo establecido por la ley y colaborará con las autoridades federales.

“La intención de ella es siempre dar la cara; es una mujer valiente y no es la primera vez que recibe el hostigamiento por el mal uso de las instituciones dedicadas a la procuración de justicia”, expresó De la Peña al referirse al citatorio.

El secretario recordó que la gobernadora cuenta con inmunidad procesal, conocida comúnmente como fuero constitucional, debido a su cargo como titular del Poder Ejecutivo estatal. Sin embargo, enfatizó que ello no impedirá su comparecencia ante la autoridad correspondiente.

“Ella estará acudiendo en los términos de la ley; no olvidemos que en su condición de gobernadora tiene inmunidad procesal o fuero constitucional, como se le conoce coloquialmente. Estará dando la cara sin duda alguna, no hay nada que esconder”, señaló.

Asimismo, manifestó su expectativa de que otros actores políticos señalados en distintas investigaciones adopten una postura similar de colaboración con las autoridades.

Las declaraciones del secretario general de Gobierno se producen luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclarara que el citatorio girado a la gobernadora forma parte de una serie de entrevistas realizadas por la FGR dentro de investigaciones en curso y que, hasta el momento, no existe una imputación formal en su contra.

De esta manera, el Gobierno del Estado reiteró la disposición de la mandataria chihuahuense para atender los requerimientos de la autoridad federal y participar en el procedimiento correspondiente conforme al marco legal vigente.

Presenta defensa de Maru Campos denuncia contra funcionarios de la FGR por citatorio

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