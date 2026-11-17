Martes 17 de noviembre de 2026

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, advirtió sobre el debilitamiento del Estado de derecho en México y señaló que la defensa de la soberanía nacional debe estar vinculada al combate contra el crimen organizado y al fortalecimiento de las instituciones.

Durante su participación en la clausura del 28º Congreso Católicos y Vida Pública, celebrado en Madrid, España, la mandataria sostuvo que ningún grupo criminal debe estar por encima de la ley.

“La violencia produce obediencia, nunca justicia. Por eso defender la soberanía y combatir al crimen son una misma tarea: un país es soberano cuando, dentro de sus fronteras, nadie está por encima de la ley”, expresó.

El encuentro se desarrolló del 13 al 15 de noviembre en la Universidad CEU San Pablo, bajo el lema “América y España: la fe que nos une. Un viaje de ida y vuelta”. De acuerdo con la información difundida, Campos Galván asistió por invitación de los organizadores, quienes cubrieron los gastos de traslado y estancia.

En su intervención, la gobernadora citó el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project, según el cual México ocupa la posición 125 de 143 países, tras retroceder cuatro lugares respecto al año anterior.

A partir de este indicador, cuestionó el rumbo institucional del país y acusó, sin mencionar expresamente a una fuerza política en el texto difundido, que existe una tendencia hacia la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones, situación que, a su juicio, favorece a las organizaciones criminales.

Defiende política humanista y programas sociales de Chihuahua

Durante su exposición, Campos Galván también presentó la visión humanista de su administración, centrada en la atención de tres necesidades fundamentales: alimentación, salud y acceso al agua potable.

Señaló que el ejercicio del poder debe orientarse a atender directamente a las personas que enfrentan abandono, enfermedad o condiciones de vulnerabilidad, mediante políticas públicas que permitan prevenir el sufrimiento y mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, defendió las acciones de su gobierno en materia de salud y cuestionó las deficiencias que, desde su perspectiva, enfrenta el sistema federal.

“Defender la vida exige acompañar, ofrecer alternativas y cuidar a todos, sin que nadie quede atrás”, manifestó.

La mandataria recordó que su vocación de servicio surgió durante su participación en misiones juveniles en la Sierra Tarahumara, experiencia que le permitió conocer de cerca las necesidades de las comunidades y el trabajo humanitario de la Iglesia.

También destacó la importancia de proteger la dignidad humana, fortalecer a las familias y ejercer la autoridad con responsabilidad y límites institucionales.

Finalmente, hizo referencia a los vínculos históricos y culturales entre México y España, particularmente a la influencia de las órdenes franciscana y jesuita en Chihuahua, cuya presencia dejó una herencia educativa, cultural y social.

En la ceremonia de clausura participaron representantes de organizaciones católicas y autoridades religiosas, entre ellos el nuncio apostólico en España, monseñor Piero Pioppo; la directora del Congreso, María San Gil, y Alicia Galván López, presidenta de la Fundación Patria Unida por un México Valiente.