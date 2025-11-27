El Estado

Maru Campos advierte que Ley General de Aguas “elimina el derecho a la propiedad”

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que la recién aprobada Ley General de Aguas “empieza a eliminar el derecho a la propiedad de los mexicanos”, durante su intervención en la inauguración del nuevo Centro de Convenciones en el municipio de Cuauhtémoc.

La mandataria estatal sostuvo que las recientes manifestaciones y bloqueos realizados por transportistas y agricultores no responden a un tema de seguridad, sino a una inconformidad legítima con la legislación hídrica. Subrayó que el movimiento no obedece a intereses partidistas.
“No pertenecen a ningún partido, hay personas de todos los colores e ideologías. Debemos pensar en otras formas de incidir, en analizar los daños que hace la Ley de Aguas”, señaló.

Campos enfatizó que, en su opinión, la Ley General de Aguas representa un riesgo directo para la propiedad privada.

“Empieza a eliminar el derecho a la propiedad de los mexicanos, cuando se quita un pozo y el derecho a heredarlo, a pedir licencias o permisos de manera discrecional. Empiezan a eliminar la propiedad del ciudadano, las garantías que a todos nos pertenecen, que están en la Constitución”, declaró.

La gobernadora también llamó a que las protestas no afecten derechos de terceros, particularmente la libertad de tránsito y el traslado de bienes. Informó que los bloqueos, que ya suman cuatro días, han provocado importantes afectaciones económicas, tanto para grandes empresas como para trabajadores de la región.

El acto inaugural del Centro de Convecciones se vio marcado por la tensión derivada del conflicto en torno al manejo del agua, un tema que continúa generando debate entre distintos sectores productivos y autoridades.

