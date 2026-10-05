Maru Campos afirma que en 2027 estarán en juego la libertad y el rumbo de Chihuahua

Lunes 5 de octubre de 2026

La gobernadora Maru Campos Galván aseguró que las elecciones de 2027 representarán una definición trascendental para el futuro del estado, al considerar que estarán en juego la libertad, la seguridad y la capacidad de decisión de los chihuahuenses.

Durante sus declaraciones, la mandataria sostuvo que el proceso electoral deberá analizarse en el contexto de diversas decisiones impulsadas desde el ámbito federal, entre ellas la reforma judicial y cambios legales que, desde su perspectiva, pueden impactar en los derechos de la ciudadanía.

Campos afirmó que uno de los temas centrales será la libertad de las familias para decidir sobre asuntos como educación, salud y seguridad.

“Se juega en el 27 la libertad de decidir como chihuahuenses”, expresó.

La gobernadora también vinculó su planteamiento con la seguridad pública, al señalar que las familias deben tener condiciones que les permitan transitar con tranquilidad y sin temor a situaciones de violencia.

Sus declaraciones se dan en el arranque del proceso político rumbo a 2027, año en el que Chihuahua renovará la gubernatura y otros cargos de elección popular.

Campos ha mantenido en las últimas semanas una postura crítica frente a distintas decisiones federales y judiciales, particularmente en materia electoral y de seguridad, argumentos que ha colocado como parte del debate sobre el rumbo que deberá tomar Chihuahua en los próximos comicios.