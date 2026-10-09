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Viernes 9 de octubre de 2026

Maru Campos alista cambios en su gabinete rumbo al proceso electoral de 2027

La gobernadora Maru Campos anunciará cambios en su gabinete estatal, ante la salida de varios funcionarios que buscarían participar en el proceso electoral de 2027.

Entre los movimientos que han trascendido se encuentra la salida del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, así como del encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto.

De acuerdo con versiones difundidas este jueves, los ajustes fueron revisados directamente por la gobernadora y su equipo cercano.

Por el momento, Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, permanecería en su cargo.

También se menciona la posible salida de Alan Falomir, actual titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, además de un relevo en la Fiscalía General del Estado.

Los cambios se darían en el contexto de la reconfiguración política previa a las elecciones de 2027, por lo que se espera que en las próximas horas se confirmen oficialmente los nombres y nuevos cargos.

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