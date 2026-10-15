Maru Campos anuncia llegada de nuevo acelerador lineal a la capital

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Chihuahua, Chihuahua
Jueves 15 de octubre de 2026
La gobernadora Maru Campos dio a conocer a las y los chihuahuenses la llegada al Centro Estatal de Cancerología (CECAN) del nuevo acelerador lineal, con el cual se atenderá a pacientes que padecen distintos tipos de cáncer.
Dijo que por el momento, el dispositivo se encuentra en la etapa de instalación y de pruebas, para que funcione con la seguridad que las y los pacientes merecen.
“Lo estábamos esperando con muchísima ilusión, porque sabemos lo que significa para quienes están enfrentando el cáncer y para sus familias”, enfatizó la mandataria.
Añadió que también se encuentra listo el búnker que se construyó para recibirlo.
“Con este nuevo acelerador lineal tendremos más tratamientos, más precisos y con menor tiempo de espera, y menos invasivos. Porque cuando se trata de cáncer cada día cuenta”, externó.
Actualmente en Chihuahua se cuenta con dos aceleradores lineales, uno ubicado en el CECAN, en la capital y otro en el Centro Regional de Radioterapia, en Ciudad Juárez, con los cuales se ofrecen tratamientos ambulatorios y no invasivos a más de 6 mil pacientes.
Con la incorporación de este nuevo aparato se duplicará la atención en la capital, gracias a un mejor acceso a tratamientos de alta especialidad y sin costo para la población gracias al programa MediChihuahua.
“A quienes están dando esta batalla les digo: no están solas ni solos. Estamos con ustedes en MediChihuahua, para que nadie se quede sin atención. En esta lucha estamos juntos”, finalizó Maru Campos.
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